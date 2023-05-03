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-220
В наличии
СравнениеКостюм "АРТ. 10402" : куртка длин., брюки темно-синий с васильковым
Костюм "АРТ. 10402" : куртка длин., брюки темно-синий с васильковым
Роз. 960
Опт. 740
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-340
В наличии
СравнениеПолуботинки "АРТ. 10156" летний
Полуботинки "АРТ. 10156" летний
Роз. 1 320
Опт. 980
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-21
В наличии
СравнениеПлащ дождевик "АРТ. 10236" зелёный полиэтилен
Плащ дождевик "АРТ. 10236" зелёный полиэтилен
Роз. 81
Опт. 60
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Сделано в России

-140
В наличии
СравнениеСапоги "АРТ. 10222" резиновые высокие с манжетам (28см)
Сапоги "АРТ. 10222" резиновые высокие с манжетам (28см)
Роз. 540
Опт. 400
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-610
В наличии
СравнениеКостюм "АРТ. 17690" куртка, брюки т.серый со св.серым и черным СОП 50мм
Костюм "АРТ. 17690" куртка, брюки т.серый со св.серым и черным СОП 50мм
Роз. 1 800
Опт. 1 190
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-400
В наличии
СравнениеБотинки "АРТ. 18371" с металлоподноском
Ботинки "АРТ. 18371" с металлоподноском
Роз. 1 560
Опт. 1 160
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-100
В наличии
СравнениеФутболка жёлтая "АРТ. 10308" плотность 160 г/кв.м., х/б-100 % Узбекистан
Футболка жёлтая "АРТ. 10308" плотность 160 г/кв.м., х/б-100 % Узбекистан
Роз. 390
Опт. 290
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-330
В наличии
СравнениеСапоги мужские из АРТ. 10717 -15С
Сапоги мужские из АРТ. 10717 -15С
Роз. 1 280
Опт. 950
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-160
В наличии
СравнениеПолукомбинезон "АРТ. 10053" тёмно-синий
Полукомбинезон "АРТ. 10053" тёмно-синий
Роз. 710
Опт. 550
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-210
В наличии
СравнениеМатрас, одеяло, подушка эконом "АРТ. 10533"
Матрас, одеяло, подушка эконом "АРТ. 10533"
Роз. 820
Опт. 610
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-840
В наличии
СравнениеРаскладушка "АРТ. 10384" жёсткая
Раскладушка "АРТ. 10384" жёсткая
Роз. 3 240
Опт. 2 400
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Ортопе-дический
-250
В наличии
СравнениеПодушка "АРТ. 10407" 70см на 70см бамбуковая​
Подушка "АРТ. 10407" 70см на 70см бамбуковая​
Роз. 600
Опт. 350
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-850
В наличии
СравнениеМеталлическая двухъярусная кровать (усиленная) "АРТ. 10342"
Металлическая двухъярусная кровать (усиленная) "АРТ. 10342"
Роз. 3 800
Опт. 2 950
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-220
В наличии
СравнениеМатрас "АРТ. 10416" тиковый (солдатский) 6кг
Матрас "АРТ. 10416" тиковый (солдатский) 6кг
Роз. 870
Опт. 650
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Зимняя рабочая одежда Зимняя рабочая одежда
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Средства защиты органов дыхания Средства защиты органов дыхания
Что говорят о нас клиенты
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Куртка "52128" куртка кор., серая с красным из антиэлектростатической ткани, серый с СОП
Куртка "52128" куртка кор., серая с красным из антиэлектростатической ткани, серый с СОП
Ткань качественная, куртка удобная и качественная.
Анатолий
3 мая 2023
Брюки "АРТ. 56242" из антиэлектростатической ткани, серый с СОП
Брюки "АРТ. 56242" из антиэлектростатической ткани, серый с СОП
Удобные и практичные брюки. Строгий вид. Хороши.
Анатолий
3 мая 2023
Куртка "АРТ. 18116" короткая темно-серая с оранжевым и черным
Куртка "АРТ. 18116" короткая темно-серая с оранжевым и черным
Очень хорошая куртка! Рад тому что купил её, удобная и практичная.
Леонид
2 мая 2023
Брюки "АРТ. 15720" цв.т.серый, тк.Rodos (245гр.кв.м)
Брюки "АРТ. 15720" цв.т.серый, тк.Rodos (245гр.кв.м)
Брюки класс! Удобные и практичные, спасибо ребята!
Леонид
2 мая 2023
Последние новости нашего магазина
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24 февраля 2023
Отраслевые нормы выдачи спецодежды в 2023 г
Защитная одежда необходима различным специалистам для обеспечения их безопасности при выполнении своих обязанностей. Она служит барьером...
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7 февраля 2023
Уход за спецодеждой
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это важнейший компонент безопасности на рабочем месте, предназначенный для защиты работников от...
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7 февраля 2023
Требования к ношению спецодежды
Рабочая одежда является важнейшим аспектом профессиональной одежды работников, обеспечивая им защиту и комфорт при выполнении...
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Спецодежда от Спецгост

Качественная спецодежда способна не только защитить рабочего от поверхностных травм и загрязнений, но и увеличить комфорт условий труда. Владелец компании с помощью выделяющейся формы может повысить престиж фирмы и добиться ее узнаваемости. Мы работаем не только с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Качество производимых нами товаров оценили постоянные заказчики из РЖД и Московского Метрополитена. Ознакомьтесь с производимыми моделями и убедитесь в их качестве при доступной цене.

Чем отличается наш магазин спецодежды.

Кроме различных вариантов одежды мы также изготавливаем и продаем средства индивидуальной защиты и комфортный в повседневном ношении трикотаж. Произведенная летняя форма отличается хорошей воздухопроницаемостью, а зимняя – отведением пара при повышенном сбережении тепла.
Мы хорошо знаем потребности рабочих общежитий и специфику работы вахтовым методом. Поэтому предлагаем оптимальные по стоимости и качеству постельные принадлежности, подходящие для прохождения химчистки и обработки паром. Мы также предоставляем небольшие пробные партии спецформы и предлагаем детальную консультацию по интересующим Вас образцам.

Купить от производителя.

Мы не перепродаем чужие товары, обеспечивая более высокое качество изделий без переплаты за издержки фирм-поставщиков. Благодаря нашим производственным мощностям Вы всегда получите товар в необходимых количествах без задержек на пересылку и более выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве.

Каталог спецодежды

На сайте Вы найдете варианты одежды для:

  • Галка Работы в помещениях и на улице для любого времени года.
  • Галка Рабочих строительных профессий.
  • Галка Сотрудников моек автомобилей и конвейеров фабрик.
  • Галка Охранников и секьюрити.
  • Галка Трудящихся в сфере пищевой промышленности.
  • Галка Дорожных работ.
  • Галка Активного отдыха в лесу или на водоеме.

Кроме имеющихся на страницах интернет магазина моделей можно заказать производство изделий с Вашими эмблемами или надписями, поменять расположение светоотражающих элементов или договориться о большем выборе размеров.

Как купить спецодежду в Москве.

Спецформа и рабочая одежда прежде всего должна соответствовать требованиям техники безопасности на предприятии. Поэтому мы уделяем особое внимание негорючести материалов и защитным вставкам. Дизайн рабочих костюмов учитывает необходимость предотвращения захвата рукавов и низа рубашек и курток движущимися элементами станков. При этом мы стараемся, чтобы не страдала и эстетическая сторона изделий.

Производство и фабрика

Ткань закупается у надежных поставщиков и проверяется на соответствие нормам гипоаллергенности, прочности и устойчивости красителя к стирке и солнечному свету. Перед отправкой партии проверяется не только товар на отсутствие брака, но и качество упаковки. Заказывайте спецодежду через заявку на сайте или звоните менеджеру для обсуждения деталей ценовой политики и доставки.

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Телефон 8 (800) 77-00-597
8 (495) 13-96-597
8 (968) 00-00-597
8 (965) 40-00-597
Каталог
Рабочая одежда
Рабочая одежда
Летняя рабочая спецодежда
Костюмы
Комбинезоны и полукомбинезоны
Куртки, брюки, жилеты
Халаты
Зимняя рабочая спецодежда
Костюмы
Куртки, брюки, полукомбинезоны
Жилеты
Защитная
Одноразовые изделия
Фартуки
От воды и нетоксичных растворов
От биологических факторов
Для горнодобывающей отрасли
Для металлургической отрасли
От повышенных температур
От кислот и щелочей
Для нефтегазодобывающей отрасли
Одежда для сферы обслуживания
Костюмы хирургические
Костюмы для работников Скорой помощи
Медицинские костюмы
Медицинские халаты
Костюмы для сферы обслуживания
Фартуки и сарафаны
Халаты для сферы обслуживания
Поварская одежда
Для охоты и рыбалки
Костюмы
Костюмы утепленные
Куртки, брюки, полукомбинезоны летние
Жилеты
Изделия из флиса
Сигнальные
Костюмы
Сигнальные жилеты
Для охранных и силовых структур
Костюмы
Куртки, брюки
Костюмы утеплённые
Трикотаж
Рубашки и аксессуары
Для активного отдыха
Трикотаж
Носки
Тельняшки, майки-тельняшки
Бельё нательное
Футболки 160г/м 100% хлопок
Рубашки
Головные уборы
Зимние
Летние
Обувь
Обувь
Летняя обувь
Тапки сланцы
Полуботинки
Кроссовки и кеды
Сапоги
Ботинки
Зимняя обувь
Ботинки
Сапоги
Дутые
Обувь из войлока
Обувь резиновая, ПВХ
Кровати и спальные наборы
Кровати и спальные наборы
Раскладушка
Металлическая кровать
Матрасы бамбук
Подушки бамбук
Спальные комплекты
СИЗ
СИЗ
Наколенники защитные
Маски сварочные
Дождевики
Каски каскетки
Перчатки
Защитные очки
Респираторы
Удерживающая привязь
Наушники защитные
Аптечки
Спецпредложения
Спецпредложения
Новинки
Новинки
Рабочая одеждаРабочая одежда
Летняя рабочая спецодежда
Зимняя рабочая спецодежда
Защитная
Одежда для сферы обслуживания
Для охоты и рыбалки
Сигнальные
Для охранных и силовых структур
Для активного отдыха
Трикотаж
Головные уборы
ОбувьОбувь
Летняя обувь
Зимняя обувь
Обувь резиновая, ПВХ
Кровати и спальные наборыКровати и спальные наборы
Раскладушка
Металлическая кровать
Матрасы бамбук
Подушки бамбук
Спальные комплекты
СИЗСИЗ
Наколенники защитные
Маски сварочные
Дождевики
Каски каскетки
Перчатки
Защитные очки
Респираторы
Удерживающая привязь
Наушники защитные
Аптечки
СпецпредложенияСпецпредложения
НовинкиНовинки
Каталог
Рабочая одеждаРабочая одежда
Летняя рабочая спецодежда
Костюмы
Комбинезоны и полукомбинезоны
Куртки, брюки, жилеты
Халаты
Все товары
Зимняя рабочая спецодежда
Костюмы
Куртки, брюки, полукомбинезоны
Жилеты
Все товары
Защитная
Одноразовые изделия
Фартуки
От воды и нетоксичных растворов
От биологических факторов
Для горнодобывающей отрасли
Для металлургической отрасли
От повышенных температур
От кислот и щелочей
Для нефтегазодобывающей отрасли
Все товары
Одежда для сферы обслуживания
Костюмы хирургические
Костюмы для работников Скорой помощи
Медицинские костюмы
Медицинские халаты
Костюмы для сферы обслуживания
Фартуки и сарафаны
Халаты для сферы обслуживания
Поварская одежда
Все товары
Для охоты и рыбалки
Костюмы
Костюмы утепленные
Куртки, брюки, полукомбинезоны летние
Жилеты
Изделия из флиса
Все товары
Сигнальные
Костюмы
Сигнальные жилеты
Все товары
Для охранных и силовых структур
Костюмы
Куртки, брюки
Костюмы утеплённые
Трикотаж
Рубашки и аксессуары
Все товары
Для активного отдыха
Все товары
Трикотаж
Носки
Тельняшки, майки-тельняшки
Бельё нательное
Футболки 160г/м 100% хлопок
Рубашки
Все товары
Головные уборы
Зимние
Летние
Все товары
ОбувьОбувь
Летняя обувь
Тапки сланцы
Полуботинки
Кроссовки и кеды
Сапоги
Ботинки
Все товары
Зимняя обувь
Ботинки
Сапоги
Дутые
Обувь из войлока
Все товары
Обувь резиновая, ПВХ
Все товары
Кровати и спальные наборыКровати и спальные наборы
Раскладушка
Все товары
Металлическая кровать
Все товары
Матрасы бамбук
Все товары
Подушки бамбук
Все товары
Спальные комплекты
Все товары
СИЗСИЗ
Наколенники защитные
Все товары
Маски сварочные
Все товары
Дождевики
Все товары
Каски каскетки
Все товары
Перчатки
Все товары
Защитные очки
Все товары
Респираторы
Все товары
Удерживающая привязь
Все товары
Наушники защитные
Все товары
Аптечки
Все товары
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