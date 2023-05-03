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Спецодежда от Спецгост
Качественная спецодежда способна не только защитить рабочего от поверхностных травм и загрязнений, но и увеличить комфорт условий труда. Владелец компании с помощью выделяющейся формы может повысить престиж фирмы и добиться ее узнаваемости. Мы работаем не только с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Качество производимых нами товаров оценили постоянные заказчики из РЖД и Московского Метрополитена. Ознакомьтесь с производимыми моделями и убедитесь в их качестве при доступной цене.
Чем отличается наш магазин спецодежды.
Кроме различных вариантов одежды мы также изготавливаем и продаем средства индивидуальной защиты и комфортный в повседневном ношении трикотаж. Произведенная летняя форма отличается хорошей воздухопроницаемостью, а зимняя – отведением пара при повышенном сбережении тепла.
Мы хорошо знаем потребности рабочих общежитий и специфику работы вахтовым методом. Поэтому предлагаем оптимальные по стоимости и качеству постельные принадлежности, подходящие для прохождения химчистки и обработки паром. Мы также предоставляем небольшие пробные партии спецформы и предлагаем детальную консультацию по интересующим Вас образцам.
Купить от производителя.
Мы не перепродаем чужие товары, обеспечивая более высокое качество изделий без переплаты за издержки фирм-поставщиков. Благодаря нашим производственным мощностям Вы всегда получите товар в необходимых количествах без задержек на пересылку и более выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве.
Каталог спецодежды
На сайте Вы найдете варианты одежды для:
- Работы в помещениях и на улице для любого времени года.
- Рабочих строительных профессий.
- Сотрудников моек автомобилей и конвейеров фабрик.
- Охранников и секьюрити.
- Трудящихся в сфере пищевой промышленности.
- Дорожных работ.
- Активного отдыха в лесу или на водоеме.
Кроме имеющихся на страницах интернет магазина моделей можно заказать производство изделий с Вашими эмблемами или надписями, поменять расположение светоотражающих элементов или договориться о большем выборе размеров.
Как купить спецодежду в Москве.
Спецформа и рабочая одежда прежде всего должна соответствовать требованиям техники безопасности на предприятии. Поэтому мы уделяем особое внимание негорючести материалов и защитным вставкам. Дизайн рабочих костюмов учитывает необходимость предотвращения захвата рукавов и низа рубашек и курток движущимися элементами станков. При этом мы стараемся, чтобы не страдала и эстетическая сторона изделий.
Производство и фабрика
Ткань закупается у надежных поставщиков и проверяется на соответствие нормам гипоаллергенности, прочности и устойчивости красителя к стирке и солнечному свету. Перед отправкой партии проверяется не только товар на отсутствие брака, но и качество упаковки. Заказывайте спецодежду через заявку на сайте или звоните менеджеру для обсуждения деталей ценовой политики и доставки.