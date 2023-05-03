Спецодежда от Спецгост

Качественная спецодежда способна не только защитить рабочего от поверхностных травм и загрязнений, но и увеличить комфорт условий труда. Владелец компании с помощью выделяющейся формы может повысить престиж фирмы и добиться ее узнаваемости. Мы работаем не только с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Качество производимых нами товаров оценили постоянные заказчики из РЖД и Московского Метрополитена. Ознакомьтесь с производимыми моделями и убедитесь в их качестве при доступной цене.

Чем отличается наш магазин спецодежды.

Кроме различных вариантов одежды мы также изготавливаем и продаем средства индивидуальной защиты и комфортный в повседневном ношении трикотаж. Произведенная летняя форма отличается хорошей воздухопроницаемостью, а зимняя – отведением пара при повышенном сбережении тепла.

Мы хорошо знаем потребности рабочих общежитий и специфику работы вахтовым методом. Поэтому предлагаем оптимальные по стоимости и качеству постельные принадлежности, подходящие для прохождения химчистки и обработки паром. Мы также предоставляем небольшие пробные партии спецформы и предлагаем детальную консультацию по интересующим Вас образцам.

Купить от производителя.

Мы не перепродаем чужие товары, обеспечивая более высокое качество изделий без переплаты за издержки фирм-поставщиков. Благодаря нашим производственным мощностям Вы всегда получите товар в необходимых количествах без задержек на пересылку и более выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве.

Каталог спецодежды

На сайте Вы найдете варианты одежды для:

Работы в помещениях и на улице для любого времени года.

Работы в помещениях и на улице для любого времени года. Рабочих строительных профессий.

Рабочих строительных профессий. Сотрудников моек автомобилей и конвейеров фабрик.

Сотрудников моек автомобилей и конвейеров фабрик. Охранников и секьюрити.

Охранников и секьюрити. Трудящихся в сфере пищевой промышленности.

Трудящихся в сфере пищевой промышленности. Дорожных работ.

Дорожных работ. Активного отдыха в лесу или на водоеме.

Кроме имеющихся на страницах интернет магазина моделей можно заказать производство изделий с Вашими эмблемами или надписями, поменять расположение светоотражающих элементов или договориться о большем выборе размеров.

Как купить спецодежду в Москве.

Спецформа и рабочая одежда прежде всего должна соответствовать требованиям техники безопасности на предприятии. Поэтому мы уделяем особое внимание негорючести материалов и защитным вставкам. Дизайн рабочих костюмов учитывает необходимость предотвращения захвата рукавов и низа рубашек и курток движущимися элементами станков. При этом мы стараемся, чтобы не страдала и эстетическая сторона изделий.

Производство и фабрика

Ткань закупается у надежных поставщиков и проверяется на соответствие нормам гипоаллергенности, прочности и устойчивости красителя к стирке и солнечному свету. Перед отправкой партии проверяется не только товар на отсутствие брака, но и качество упаковки. Заказывайте спецодежду через заявку на сайте или звоните менеджеру для обсуждения деталей ценовой политики и доставки.